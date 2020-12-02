В Украине обновили правила оплаты за газ: что изменилось

В Украине цены на газ для бытовых клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в декабре не снизились и остались на уровне ноября, когда тариф был увеличен на 35%.

Так, стоимость кубометра голубого топлива в рамках тарифного плана "Месячный" составляет 6,33 грн с НДС (без учета стоимости распределения), а для тарифного плана "Годовой" - 6,45 грн/кубометр с НДС (без учета стоимости распределения).

При этом после введения НКРЭКУ новых тарифов на доставку газа для операторов газораспределительных сетей для некоторых облгазов тарифы снижаются, а для других - подорожали почти втрое.

Почему стоимость газа и его доставки отличается не только в разных регионах, но даже у разных компаний, объяснил коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий, передают "Факты".

Также он рассказал, как и кем формируются тарифы на газ и его распределение для разных категорий бытовых потребителей.

"Нужно учесть, что затраты на обслуживание газораспределительных сетей почти не зависят от объема газа, транспортируемого ими. Поэтому тут действует простая арифметика: при неизменной стоимости расходов на обслуживание сети в числителе увеличение объема потребления в знаменателе дает меньший тариф", - сказал Кий.

Также он обратил внимание, что на размер тарифа на распределение (доставку) газа влияет соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа на территории лицензионных услуг каждого оператора ГРС.

"Чем больше домов, предприятий и учреждений подключены к газовой сети, тем меньше тариф. Поэтому в больших городах - Киеве, Харькове, Днепре - тариф на распределение (доставку) газа меньше, чем в областях, где газопроводы тянутся десятки километров к небольшим селам", - объяснил Кий.

Общие расходы на газ состоят из двух составляющих: цена самого газа и стоимость его транспортировки (доставки) до плиты или котла потребителя.

В новой модели оплаты услуг по распределению (доставке) газа каждый платит только за использованный объем энергоносителя по статистике своего потребления газа в прошлом году, рассказал он.

"А для новых потребителей, у которых еще нет истории использования природного газа, НКРЭКУ установила минимальную заказанную мощность на распределение (доставку) на основе определенных Министерством энергетики норм. И, соответственно, такие потребители вносят минимальную плату за распределение газа.

С 2021 года аналогичный минимальный платеж за распределение (доставку) введен и для тех, кто использует газ в небольших объемах, время от времени. Например, если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году 15 куб. м газа, его заказанную мощность регулятор установил на уровне 39 куб. м в год. То есть в течение года он оплатит доставку 39 куб. м газа, независимо от того, сколько использует ниже этой нормы.

Также и для клиентов с газовой плитой и водонагревателем: минимальная заказанная мощность составит 126 куб. м газа. И даже если домохозяйство фактически потребило менее 100 куб. м газа в газовый год, оно оплатит доставку 126 куб. м в течение следующего года", - подытожил Кий.

Ранее мы писали о том, что украинцы жалуются на платежки с мифическими долгами и угрозы отключить газ.

Также сообщалось, что тарифы на воду в 2021 году увеличатся во всех украинских городах.