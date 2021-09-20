В Украине обнаружили опасное мясо: назван производитель

По данным Госпродпотребслужбы, информационное сообщение системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF о зараженном мясе поступило еще 10 сентября 2021 года. В индюшачьих крылышках производства Польши была обнаружена Salmonella typhimurium.

Из этого мяса также было изготовлено мясо механического обваливания и экспортировалось в Украину. Получатель: ТОВ "Селмит", улица Феросплавная, город Запорожье и холодильный склад ФРОСТ-4 на улице Автопарковой в Днепре.

"Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъятия из производства и/или обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Salmonella typhimurium вызывает сальмонеллез – опасное заболевание, при котором в кровь и органы заносятся токсины. Сальмонеллез может спровоцировать такие осложнения, как эндокардит, гнойный менингит, абсцессы печени.

Как проявляется сальмонеллез