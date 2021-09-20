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В Украине обнаружили опасное мясо: назван производитель

Автор: Анна Шиканова

В Украине обнаружили мясные продукты с сальмонеллой. Продукты потребовали немедленно изъять из продажи и сообщили, кто производитель опасного продукта.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

По данным Госпродпотребслужбы, информационное сообщение системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF о зараженном мясе поступило еще 10 сентября 2021 года. В индюшачьих крылышках производства Польши была обнаружена Salmonella typhimurium.

Из этого мяса также было изготовлено мясо механического обваливания и экспортировалось в Украину. Получатель: ТОВ "Селмит", улица Феросплавная, город Запорожье и холодильный склад ФРОСТ-4 на улице Автопарковой в Днепре.

"Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, осуществляющих оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъятия из производства и/или обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Salmonella typhimurium вызывает сальмонеллез – опасное заболевание, при котором в кровь и органы заносятся токсины. Сальмонеллез может спровоцировать такие осложнения, как эндокардит, гнойный менингит, абсцессы печени.

Как проявляется сальмонеллез

  • Сыпь на коже
  • Тошнота и диарея
  • Головная боль
  • Бессонница и слабость
  • Лихорадка, озноб
  • Повышенное потоотделение

Напомним, ранее мы писали о том, как уберечь себя и родных от ботулизма.

А также мы сообщали о том, что в Киеве обнаружили конфеты с опасным веществом.

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Госпродпотребслужба