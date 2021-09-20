RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні виявили небезпечне м'ясо: названо виробника

Автор: Анна Шиканова

В Україні виявили м'ясні продукти з сальмонелою. Продукти зажадали негайно вилучити з продажу і повідомили, хто виробник небезпечного продукту.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

За даними Держпродспоживслужби, інформаційне повідомлення системи швидкого оповіщення про харчові продукти та корми RASFF про заражене м'ясо надійшло ще 10 вересня 2021 року. В індичих крильцях виробництва Польщі була виявлена Salmonella typhimurium.

З цього м'яса також було виготовлено м'ясо механічного обвалювання та експортувалося в Україну. Одержувач: ТОВ "Селміт", вулиця Феросплавна, місто Запоріжжя та холодильний склад ФРОСТ-4 на вулиці Автопарковій у Дніпрі.

"Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, що здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучення з виробництва та/або обігу і в термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що Salmonella typhimurium викликає сальмонельоз – небезпечне захворювання, при якому в кров і органи заносяться токсини. Сальмонельоз може спровокувати такі ускладнення, як ендокардит, гнійний менінгіт, абсцеси печінки.

Як проявляється сальмонельоз

  • Висип на шкірі
  • Нудота і діарея
  • Головний біль
  • Безсоння і слабкість
  • Лихоманка, озноб
  • Підвищене потовиділення

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як уберегти себе і рідних від ботулізму.

А також ми повідомляли про те, що у Києві виявили цукерки з небезпечною речовиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госпродпотребслужба