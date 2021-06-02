В Украине обнаружена курятина с опаснейшей болезнью: представляет угрозу жизни

В Украине обнаружили куриное мясо, которое заражено сальмонеллой. Этот продукт в нашу страну доставили из Польши.

Об этом сообщается на странице в Facebook главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Отмечается, что куриное мясо поставлялось в Украину из Польши компанией "Фишзахид", находящейся во Львове.

"Информируем по выявлению Salmonella Enteritidis в курятине, что экспортировалась из Польши (производитель: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; отправитель: Mitmar Sp. z.o.o., Glowno). Курятина была преобразована на мясо механической обвалки и направлена ​​в Украину (получатель ООО "Фишзахид", ул. Городецкая, 355 г., Г. Львов, 79040). Такие данные содержит информационное сообщение, которое было получено по системе быстрого оповещения о пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 27 мая 2021 № 2021.2582-fup 1", - сказано в сообщении.

Для справки

Сальмонеллез — это болезнь, вызываемая бактерией Salmonella. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.

Симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко, и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может становиться тяжелым и представлять угрозу для жизни.