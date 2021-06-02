В Україні виявлена курятина з небезпечною хворобою: становить загрозу життю

В Україні виявили куряче м'ясо, яке заражене сальмонелою. Цей продукт в нашу країну доставили з Польщі.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Відзначається, що куряче м'ясо поставлялося в Україну з Польщі компанією "Фішзахід", що знаходиться у Львові.

"Інформуємо стосовно виявлення Salmonella Enteritidis у курятині, що експортувалась з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. z.o.o., Glowno). Курятина була перероблено на м’ясо механічного обвалювання та надіслана до України (отримувач: ТОВ "Фішзахід", вул. Городоцька, 355 Г, м. Львів, 79040). Такі дані містить інформаційне повідомлення, що було отримано по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 27 травня 2021 року № 2021.2582-fup 1",- сказано в повідомленні.

Для довідки

Сальмонельоз - це хвороба, що викликається бактерією Salmonella. Для неї зазвичай характерні різке підвищення температури, біль в області живота, діарея, нудота і іноді блювота.

Симптоми хвороби з'являються через 6-72 години (зазвичай через 12-36 годин) після поглинання Salmonella, і хвороба триває від 2 до 7 днів.

Симптоми сальмонельозу протікають відносно легко, і в більшості випадків пацієнти одужують без спеціального лікування. Однак в деяких випадках, особливо у дітей і літніх пацієнтів, пов'язане з хворобою зневоднення може ставати важким і становити загрозу для життя.