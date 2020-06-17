В Украине обнаружен безлюдный курорт: море чистое, туристов нет

В Украине лето в самом разгаре, а теплые градусы способствуют желанию поехать отдохнуть к морю. Из-за пандемии коронавируса некоторые курорты оказались совсем без людей, туристы не спешат туда ехать и они остаются безлюдными.

Об одном таком "райском местечке" сообщает издание "Голос Запорожья". На берегу Азовского моря, недалеко от Геническа находится поселок Счастливцево. На пляжах этого места отдыха никого нет, а море очень чистое.

"Несмотря на множество баз отдыха, которые работают и предлагают скидки на свои номера людей нет. Автомобильные кемпинги тоже не пользуются спросом, на один из них, размером с футбольное поле, можно увидеть одну-две машины", - сообщают в издании.

Отмечается, что из-за того, что здесь мало туристов, вода в море стала намного чище, а мусора вокруг стало меньше.

Поселок Счастливцево в Херсонской области (фото: golos.zp.ua)

Как мы ранее сообщали, в оккупированном Россией Крыму туристический сезон близок к провалу.