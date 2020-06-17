В Крыму сорван туристический сезон: стало известно почему

В Крыму пустые пляжи (фото: pixabay.com)

На полуострове совсем мало отдыхающих из-за коронавируса

В оккупированном Россией Крыму туристический сезон близок к провалу. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса никто на полуостров ехать не хочет, хотя с 1 июля местные "власти" открыли въезд для россиян. Также отменена самоизоляция для местных жителей и теперь они могут свободно перемещаться по полуострову.

Как сообщается в сюжете канала "Украина 24", для украинцев с материка для посещения полуострова обязательна обсервация на 14 дней.

Отметим, что пляжи в Крыму все открыты, купаться там не запрещено, но людей в зонах отдыха очень мало. Например, в Ялте, на Приморском пляже достаточно грязно и люди не спешат окунаться в воду.

"Сезон сорвали", - жалуется местная жительница.

На пляжах полуострова видно только местных жителей, они говорят, что успешного сезона не будет, так как коронавирус испугал всех туристов. Дистанции в кафе и публичных местах обязательны.

"Какая польза от того, что открыли границы? Работы нет! Крым питается и живет только за счет приезжих. Если нет сезона - нет денег", - рассказал один из местных жителей.

В Евпатории работают фонтаны, но закрыты чебуречные, сувенирные лавки и экскурсионные бюро.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что приезжающим людям с материковой Украины нужно будет проходить обсервацию в перепрофилированных санаториях советского типа.

Как мы ранее сообщали, в сети показали печальное состояние курортного города в Крыму.

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Автор: Людмила Жукова