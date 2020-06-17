ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине обнаружен безлюдный курорт: море чистое, туристов нет

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 09:57
В Украине обнаружен безлюдный курорт: море чистое, туристов нет
В сети показали поселок Счастливцево (фото: pixabay.com)

В сети показали безлюдный курорт на берегу Азовского моря

В Украине лето в самом разгаре, а теплые градусы способствуют желанию поехать отдохнуть к морю. Из-за пандемии коронавируса некоторые курорты оказались совсем без людей, туристы не спешат туда ехать и они остаются безлюдными.

Об одном таком "райском местечке" сообщает издание "Голос Запорожья". На берегу Азовского моря, недалеко от Геническа находится поселок Счастливцево. На пляжах этого места отдыха никого нет, а море очень чистое.

"Несмотря на множество баз отдыха, которые работают и предлагают скидки на свои номера людей нет. Автомобильные кемпинги тоже не пользуются спросом, на один из них, размером с футбольное поле, можно увидеть одну-две машины", - сообщают в издании.

Отмечается, что из-за того, что здесь мало туристов, вода в море стала намного чище, а мусора вокруг стало меньше.

В Украине обнаружен безлюдный курорт: море чистое, туристов нетПоселок Счастливцево в Херсонской области (фото: golos.zp.ua)

Как мы ранее сообщали, в оккупированном Россией Крыму туристический сезон близок к провалу.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины курорт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь