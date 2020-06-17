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В Україні виявлено безлюдний курорт: море чисте, туристів немає

STYLERЖиття    17.06.2020 - 09:57
В Україні виявлено безлюдний курорт: море чисте, туристів немає
У мережі показали селище Щасливцево (фото: pixabay.com)

У мережі показали безлюдний курорт на березі Азовського моря

В Україні літо в самому розпалі, а теплі градуси сприяють бажанню поїхати відпочити до моря. Через пандемію коронавірусу деякі курорти виявилися зовсім без людей, туристи не поспішають їхати туди і вони залишаються безлюдними.

Про одне таке "райське місце" повідомляє видання "Голос Запоріжжя". На березі Азовського моря, недалеко від Генічеська знаходиться селище Щасливцеве. На пляжах цього місця відпочинку нікого немає, а море дуже чисте.

"Незважаючи на безліч баз відпочинку, які працюють і пропонують знижки на свої номери, людей немає. Автомобільні кемпінги теж не користуються попитом, на один з них, розміром з футбольне поле, можна побачити одну-дві машини", - повідомляють у виданні.

Наголошується, що через те, що тут мало туристів, вода в морі стала набагато чистіше, а сміття навколо стало менше.

В Україні виявлено безлюдний курорт: море чисте, туристів немаєСелище Щасливцеве в Херсонській області (фото: golos.zp.ua)

Як ми раніше повідомляли, в окупованому Росією Криму туристичний сезон близький до провалу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України курорт
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