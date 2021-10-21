В Украине - новые правила самоизоляции: как теперь нас будут "отслеживать"

Как будут "отслеживать" украинцев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, приложение необходимо устанавливать лишь на 72 часа - до того момента пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. Кроме того, уже не нужно проходить контроль за данными геолокации и делать селфи.

Также, после регистрации в приложении "Вдома" граждане должны в течение 72 часов сделать в лаборатории (верифицированной Минздравом) тест на коронавирус, после чего его результаты подтянутся в приложении.

Федоров добавил, что только после этого приложение можно удалить.

Однако, если же результат положительный, то нужно обратиться к своему семейному врачу.

В случае, когда нет возможности установить приложение, то украинцам придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.