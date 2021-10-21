В Україні - нові правила самоізоляції: як тепер нас будуть "відстежувати"

Як будуть "відстежувати" українців

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, додаток необхідно встановлювати лише на 72 години - до того моменту поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. Окрім того, вже не потрібно проходити контроль за даними геолокації й робити селфі.

Також після реєстрації у додатку "Вдома" громадяни повинні протягом 72 годин зробити в лабораторії (верифікованій МОЗ) тест на коронавірус, після чого його результати підтягнуться у застосунку.

Федоров додав, що тільки після цього додаток можна видалити.

Однак, якщо ж результат позитивний, то потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

У випадку, коли немає можливості встановити додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.