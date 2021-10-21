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В Украине - новые правила самоизоляции: как теперь нас будут "отслеживать"

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Четверг 21 октября 2021 16:22
В Украине - новые правила самоизоляции: как теперь нас будут "отслеживать" Приложение "Вдома" будет работать по-новому (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине Правительство внесло изменения в порядок отслеживания самоизоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа. В частности, изменен алгоритм работы приложения "Вдома". Отныне его необходимо устанавливать лишь на 72 часа.

Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Как будут "отслеживать" украинцев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, приложение необходимо устанавливать лишь на 72 часа - до того момента пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. Кроме того, уже не нужно проходить контроль за данными геолокации и делать селфи.

Также, после регистрации в приложении "Вдома" граждане должны в течение 72 часов сделать в лаборатории (верифицированной Минздравом) тест на коронавирус, после чего его результаты подтянутся в приложении.

Федоров добавил, что только после этого приложение можно удалить.

Однако, если же результат положительный, то нужно обратиться к своему семейному врачу.

В случае, когда нет возможности установить приложение, то украинцам придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.

Ранее мы сообщали, что Минздрав упростил требования о вакцинации для поездок в "красные" зоны.

Также мы писали, что Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде.

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