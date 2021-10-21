В Украине - новые правила самоизоляции: как теперь нас будут "отслеживать"

В Украине Правительство внесло изменения в порядок отслеживания самоизоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа. В частности, изменен алгоритм работы приложения "Вдома". Отныне его необходимо устанавливать лишь на 72 часа.

Как будут "отслеживать" украинцев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, приложение необходимо устанавливать лишь на 72 часа - до того момента пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. Кроме того, уже не нужно проходить контроль за данными геолокации и делать селфи.

Также, после регистрации в приложении "Вдома" граждане должны в течение 72 часов сделать в лаборатории (верифицированной Минздравом) тест на коронавирус, после чего его результаты подтянутся в приложении.

Федоров добавил, что только после этого приложение можно удалить.

Однако, если же результат положительный, то нужно обратиться к своему семейному врачу.

В случае, когда нет возможности установить приложение, то украинцам придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.