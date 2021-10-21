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В Україні - нові правила самоізоляції: як тепер нас будуть "відстежувати"

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Четвер 21 жовтня 2021 16:22
В Україні - нові правила самоізоляції: як тепер нас будуть "відстежувати" Додаток "Вдома" буде працювати по-новому (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Уряд вніс зміни до порядку відстеження самоізоляції громадян, які повернулися з-за кордону. Зокрема, змінено алгоритм роботи додатку "Вдома". Відтепер його необхідно встановлювати лише на 72 години.

Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації України.

Як будуть "відстежувати" українців

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, додаток необхідно встановлювати лише на 72 години - до того моменту поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. Окрім того, вже не потрібно проходити контроль за даними геолокації й робити селфі.

Також після реєстрації у додатку "Вдома" громадяни повинні протягом 72 годин зробити в лабораторії (верифікованій МОЗ) тест на коронавірус, після чого його результати підтягнуться у застосунку.

Федоров додав, що тільки після цього додаток можна видалити.

Однак, якщо ж результат позитивний, то потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

У випадку, коли немає можливості встановити додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ спростив вимоги про вакцинацію для поїздок в "червоні" зони.

Також ми писали, що Україна скасувала самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді.

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