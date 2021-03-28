В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"
В Украине Харьков попал в список лидеров по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом. В Харьковской области за последние сутки зафиксировали более 1150 новых случаев заражения. При этом второе и третье место занимают Днепропетровская и Львовская область соответственно.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
По данным Минздрава, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 1150 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 1,14%), общее количество достигло 101 472. В Харьковской области зарегистрировано наибольшее количество новых случаев коронавируса в Украине за минувшие сутки.
Пока говорить о том, что в Харьковской области введут ограничения "красной зоны карантина" не приходится, однако уровень заболеваемости существенно вырос за последние две недели.
Заболеваемость в Харьковской области за последние 30 дней (статистика: google.com)
В Днепропетровской области коронавирус подтвердился за прошедшие сутки у 1083 человек, во Львовской – у 905 пациентов. В Донецкой и Житомирской областях обнаружили 841 и 791 случай заражения соответственно.
При этом по состоянию на субботу, 27 марта, по результатам тестирований, проведенных в течение пятницы, наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).
Кто может перейти в "красную зону"
"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более показателя:
- Загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%.
- Количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300.
- Количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60 случаев.
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%.
- Рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
Напомним, что по состоянию на 28 марта "красная зона" карантина в Украине остается в 10 регионах. При этом динамика госпитализаций остается высокой, в некоторых регионах занята большая часть выделенных койко-мест для пациентов с COVID.
Также мы писали, что в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее.