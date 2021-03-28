В Україні - нові антилідери по захворюваності COVID-19: кому загрожує "червона зона"

В Україні Харків потрапив в список лідерів за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом. У Харківській області за останню добу зафіксували понад 1150 нових випадків зараження. При цьому друге і третє місце займають Дніпропетровська та Львівська область відповідно.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України в Telegram .

За даними МОЗ, за останню добу в Харківській області виявили 1150 нових випадків захворювання на коронавірус (+ 1,14%), загальна кількість сягнула 101 472. У Харківській області зареєстровано найбільша кількість нових випадків коронавірусу в Україні за минулу добу.

Поки говорити про те, що в Харківській області введуть обмеження "червоної зони карантину" не доводиться, однак рівень захворюваності суттєво зріс за останні два тижні.



Захворюваність в Харківській області за останні 30 днів (статистика: google.com)

У Дніпропетровській області коронавірус підтвердився за минулу добу у 1083 осіб, у Львівській – у 905 пацієнтів. У Донецькій і Житомирській областях виявили 841 і 791 випадок зараження відповідно.

При цьому станом на суботу, 27 березня, за результатами тестувань, проведених протягом п'ятниці, найбільшу кількість підтверджених випадків було зареєстровано у Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171), областях та м. Київ (1226).

Хто може перейти в "червону зону"

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищені два або більше показника: