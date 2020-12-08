В Украине нашли перстень потомка султана Сулеймана: на нем интересная надпись

В Николаевской области археологи раскопали перстень времен Османской империи. Ученые предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана. Об этом в Facebook сообщает частный исследователь Карл Хейн.
Исследователи обнаружили перстень в окрестностях села Яселка, Очаковского района Николаевской области. Украшение сделано из серебра с позолотой, на него нанесена гравировка: "Аллах, я — твой слуга".
Чтобы понять нанесенную надпись, ученые обратились к специалистам в Стамбуле. Перстень, судя по всему, сделан в начале 18 века.
"Николаевщина — когда-то территория Османской империи, провинция Эдисан. Тихое, цветущее, благоговейное место. В 18 веке аннексировано Россией. Перстень рассказал мне, что он принадлежал старшему сыну старого Селима, Осману. Тяжело раненым Осман — эфенди с отрядом под натиском русских отходил к морю. Помолившись Аллаху, он поцеловал перстень и оставил его в родных землях, в надежде обязательно вернуться. Защищая родину, героически погиб на войне с русскими", - написал мужчина на странице.
Как мы писали ранее, в Швеции недалеко от Стокгольма археологи раскопали удивительную находку времен викингов. В земле нашли драгоценности: монеты из серебра, браслеты и ожерелья.
Также мы сообщали, что в Турции археологи откопали древнюю статую священника. Ей предположительно около двух тысяч лет.