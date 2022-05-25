В Украине для нарушителей ПДД хотят увеличить штрафы во время войны

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде ряд законопроектов об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения, в том числе пока действует режим военного положения.

Об этом сообщил заместитель главы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре, народный депутат Владимир Крейденко в ходе круглого стола в агентстве "Укринформ".

"Военное положение действует, война идет, но это не освобождает наших граждан от выполнения правил дорожного движения, не освобождает от ответственности, которая наступает за нарушение тех или иных правил, которые непосредственно влияют на безопасность людей, движения", - рассказал он.

Нардеп отметил, что во время боевых действий в Киевской области было немало нарушений ПДД, не работали камеры автофиксации, полиция занималась другими делами, обеспечивая безопасность от оккупантов, пытающихся прорваться в столицу. Все это влияло и на количество ДТП.

Сейчас же в Киеве коммунальные службы понемногу расчищают блокпосты, что были установлены для сдерживания вражеской навалы, что нынче облегчает водителям движение на дорогах, добавил Крейденко.

За нарушение ПДД планируют ужесточить наказания

Он также обратил внимание на некоторые законодательные инициативы относительно увеличения штрафов для нарушителей ПДД. Речь идет о проектах закона №7354, №7026-1 и №6502.

Первый касается установления нового порядка ответственности за нарушение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей ТС, нарушение порядка государственной аккредитации школ, аттестации специалистов и порядка оформления или выдачи прав.

По словам Крейденко, в случае принятия законопроекта №7354 субъектами ответственности будут выступать организации, занимающиеся этими подготовками будущих водителей. Административная ответственность будет наступать лишь при условии, что допущенные нарушения не включают в себя состав уголовного правонарушения.

Законопроект №7026-1 предусматривает увеличение штрафов за систематические нарушения правил дорожного движения.

"От 3 до 5 правонарушений - вдвое, от 5 до 10 - впятеро, более 10 раз - лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет. Под систематическим правонарушением понимается совершение 3 и более таких противоправных действий в течение года", - объяснил Крейденко.