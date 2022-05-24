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Желающих пересесть на мопеды и скутеры для экономии предупредили об огромных штрафах с конфискацией

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Вторник 24 мая 2022 16:50
Желающих пересесть на мопеды и скутеры для экономии предупредили об огромных штрафах с конфискацией Фото: что грозит за незаконную езду на скутере и мопеде в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В связи с подорожанием горючего на украинских АЗС многие с целью экономии стали переходить на "малолитражки", такие как мопеды и скутеры. При этом для управления таким транспортом водителю по закону нужно иметь специальную категорию в правах. Нарушителям грозят большие штрафы и конфискация двухколесника.

Об этом передает "Дорожный адвокат".

Украинское законодательство предусматривает обязательное получение для управления мопедом/скутером специальной категории вождения "А1".

Чтобы покататься на мопеде, категории "В" или "А" - не прокатят.

Что будет за езду на мопеде/скутере без категории А1

Ответственность за нарушение - управление транспортным средством лицом, не имеющим на это право - довольно суровая.

  • За первый случай согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП предусматривается штраф в размере 3 400 гривен;
  • а за повторное в течение года сумма вырастает до 40 800 гривен, причем с лишением права управления транспортным средством сроком от 5 до 7 лет и с платным изъятием ТС или без такового (ч. 5 ст. 126 КУоАП).

"Часто сумма штрафа за управление мопедом без водительского удостоверения в несколько раз превышает стоимость самого мопеда. Поэтому езда на мопеде без наличия специальной категории является слишком дорогим удовольствием", - отмечается в публикации.

Напомним, что в Украине с 23 мая стали штрафовать водителей грузовиков за нарушение габаритно-весовых норм транспорта.

Ранее сообщалось, что водителям объясняли, почему не стоит заправлять авто "до полного".

Добавим, перед этим мы писали, что нужно знать о штрафах для водителей мотоциклов, мопедов и скутеров в Украине.

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