В Украине наложили санкции на самолеты Медведчука и Козака, на которых они летали в Россию

Украина наложила санкции на самолеты Медведчука и Козака (коллаж РБК-Украина)

На самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака наложены санкции со стороны Украины. Именно на них они летали в Россию. Отметим, чтопрезидент Владимир Зеленский своим указом наложил санкции также на телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, которые номинально принадлежат Козаку.

Об этом пишет "Зеркало недели" и отмечает, что самолеты были на регистрации в Молдове, после того, как США объявило о намерении ввести против лидера ОПЗЖ Медведчука санкции.

Отметим, что после наложения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

Кстати, Медведчук и его некоторые соратники неоднократно летали чартерными рейсами в Россию для того, чтобы там встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения вводят сроком на 5 лет.

Санкции наложены на ряд телеканалов, которыми владеет Тарас Козак. В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.