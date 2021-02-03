В Україні наклали санкції на літаки Медведчука і Козака, якими вони літали в Росію

Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака (колаж РБК-Україна)

На літаки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і його партнера Тараса Козака накладені санкції з боку України. Саме на них вони літали в Росію. Зазначимо, що президент Володимир Зеленський своїм указом наклав санкції також на телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik, які номінально належать Козаку.

Про це пише "Дзеркало тижня" зазначає, що літаки були на реєстрації в Молдові, після того, як США оголосило про намір ввести проти лідера ОПЗЖ Медведчука санкції.

Зазначимо, що після накладання санкцій ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.

До речі, Медведчук і деякі його соратники неодноразово літали чартерними рейсами в Росію для того, щоб там зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Обмеження вводять терміном на 5 років.

Санкції накладені на ряд телеканалів, якими володіє Тарас Козак. Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації". Вони віщають під брендами "112 Україна", NewsOne і ZIK.