UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину надвигается шторм: где сильно испортится погода

Фото: Погода в Украине принесет шторм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро будет с сильными ливнями, местами с мокрым снегом, температура на значительной территории будет невысокой, местами вероятен сильный штормовой ветер.

Что будет с погодой в стране в ближайшие три дня - читайте ниже в материале Styler.

"11 апреля ночью в большинстве северных и Черкасской областях значительный дождь, кое-где с мокрым снегом. Днем в северных, большинстве центральных, местами в западных областях порывы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно карте погоды, температура днем +8... +11, только на востоке тепло - от +16 до +21 градуса.

Скрин: Погода в Украине 11 апреля (meteo.gov.ua)

Во вторник 12 апреля похолодание придет на всю территорию: днем +7... +12, только в Луганской области +15... +17, ночью на западе заморозки, на других территориях +3... +5, на востоке и юге +5... +10 в ночное время.

Сильный дождь вероятен на востоке, а в Харьковской области - с мокрым снегом. Осадки также по всей территории кроме западных областей. В областях с дождями ожидается сильный ветер.

13 апреля осадки в основном на востоке и петухе, здесь же и порывистый ветер. Ночью 0... +5 градусов, днем +5... +10, на юге и в Луганской области +12... +15 (ночью на Луганщине +8... +10).

Скрин: Погода в Украине 12-13 апреля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали про выходные на майские праздники. Будем ли отдыхать дополнительно.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине