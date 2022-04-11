В Украину надвигается шторм: где сильно испортится погода

"11 апреля ночью в большинстве северных и Черкасской областях значительный дождь, кое-где с мокрым снегом. Днем в северных, большинстве центральных, местами в западных областях порывы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Согласно карте погоды, температура днем +8... +11, только на востоке тепло - от +16 до +21 градуса.

Скрин: Погода в Украине 11 апреля (meteo.gov.ua)

Во вторник 12 апреля похолодание придет на всю территорию: днем +7... +12, только в Луганской области +15... +17, ночью на западе заморозки, на других территориях +3... +5, на востоке и юге +5... +10 в ночное время.

Сильный дождь вероятен на востоке, а в Харьковской области - с мокрым снегом. Осадки также по всей территории кроме западных областей. В областях с дождями ожидается сильный ветер.

13 апреля осадки в основном на востоке и петухе, здесь же и порывистый ветер. Ночью 0... +5 градусов, днем +5... +10, на юге и в Луганской области +12... +15 (ночью на Луганщине +8... +10).

Скрин: Погода в Украине 12-13 апреля (meteo.gov.ua)