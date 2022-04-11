RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

Фото: Погода в Україні принесе шторм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро буде з сильними зливами, місцями з мокрим снігом, температура на значній території буде невисокою, місцями ймовірний сильний штормовий вітер.

Що буде з погодою в країні в найближчі три дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"11 квітня вночі в більшості північних та Черкаській областях значний дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень у північних, більшості центральних, місцями в західних областях пориви 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з картою погоди, температура вдень +8... +11, лише на сході тепло - від +16 до +21 градуса.

Скрін: Погода в Україні 11 квітня (meteo.gov.ua)

У вівторок 12 квітня похолодання прийде на всю територію: вдень +7... +12, лише в Луганській області +15... +17, вночі на заході заморозки, на інших територіях +3... +5, на сході і півдні +5... +10 в нічний час.

Сильний дощ ймовірний на сході, а в Харківській області - з мокрим снігом. Опади також по всій території окрім західних областей. В областях з дощами очікується сильний вітер.

13 квітня опади здебільшого на сході і півні, тут же й поривистий вітер. Вночі 0... +5 градусів, вдень +5... +10, на півдні і в Луганській області +12... +15 (вночі на Луганщині +8... +10).

Скрін: Погода в Україні 12-13 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали про вихідні на травневі свята. Чи будемо відпочивати додатково.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні