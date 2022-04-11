В Україну насувається шторм: де сильно зіпсується погода

"11 квітня вночі в більшості північних та Черкаській областях значний дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень у північних, більшості центральних, місцями в західних областях пориви 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з картою погоди, температура вдень +8... +11, лише на сході тепло - від +16 до +21 градуса.

Скрін: Погода в Україні 11 квітня (meteo.gov.ua)

У вівторок 12 квітня похолодання прийде на всю територію: вдень +7... +12, лише в Луганській області +15... +17, вночі на заході заморозки, на інших територіях +3... +5, на сході і півдні +5... +10 в нічний час.

Сильний дощ ймовірний на сході, а в Харківській області - з мокрим снігом. Опади також по всій території окрім західних областей. В областях з дощами очікується сильний вітер.

13 квітня опади здебільшого на сході і півні, тут же й поривистий вітер. Вночі 0... +5 градусів, вдень +5... +10, на півдні і в Луганській області +12... +15 (вночі на Луганщині +8... +10).

Скрін: Погода в Україні 12-13 квітня (meteo.gov.ua)