В Украине начался сезон клещей: развенчаны самые популярные мифы

В Украине нашествие клещей (Коллаж РБК-Украина)

Врач рассказал, что о клещах является выдумкой, а что - правдой

В Украину пришло весеннее тепло, а вместе с ним в стране активизировались клещи. Врачи предупреждают, что эти насекомые могут причинить серьезный вред здоровью человека и переносить опасные инфекционные заболевания.

Однако о клещах ходит немало мифов, которые правдивы лишь частично или полностью ошибочны. Что на самом деле в информации о клещах правда, а что выдумка, рассказал старший научный сотрудник нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского Павел Дьяченко в комментарии для издания "Сегодня".

Укусы клещей вызывают энцефалит. На самом деле, клещи, которые живут на территории Украины, энцефалит не вызывают. Было всего несколько единичных случаев, в Крыму и очень давно. Однако клещи инфицированы бореллиями, которые вызывают болезнь Лайма. Она масштабно поражает организм человека и вызывает болезни сердца, нарушения в работе нервной системы.

После укуса клеща и заражения образуется красное кольцо. На самом деле красное кольцо появляется только через 2-3 недели и в 70% случаев. Также может отсутствовать и повышение температуры. А вот другие признаки, такие как ломота и слабость, могут быть.

Заражение подтверждает наличие антител. Увы, болезнь Лайма очень коварная и диагностировать ее непросто. В 30-40% случаев анализ дает негативный результат и его нужно повторить через 20-30 дней, так как острофазные антитела появляются через 3-4 недели после заражения. Через 3-7 дней после укуса анализ может показать снижение гемоглобина, повышенное количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов.

Клещ может укусить только в парке и лесу. Увы, эти насекомые обитают в траве, на кустарниках и ждут свою жертву на высоте 40-60 см от земли. А это значит, что клещи могут быть во дворе и даже просто на улице, где растут деревья и кусты.

Осматривать тело нужно каждые два часа. Клещ ищет тонкое место на коже и может долго находиться на одежде или наоборот, получить доступ к открытому телу очень быстро. Поэтому стоит осматривать себя и других каждые полчаса и обязательно – после прогулки.

Если быстро вытащить клеща, то он меньше заразит. И этим правилом руководствуются те, кто пытается сделать это самостоятельно и без помощи врача. Однако передать инфекцию клещ может при первом же укусе, а к врачу нужно обращаться немедленно, так как он сможет вытащить паразита, не раздавив его.

Если клещ раздавлен, то к врачу не нужно. Неправильно, к врачу нужно обращаться сразу после укуса, независимо от того, раздавлен паразит или нет. Так как только своевременное эффективное лечение поможет избежать последствий укуса.

Нет укуса, значит нет риска заразиться энцефалитом. Есть риск заразиться при употреблении деревенского творога и молока, так как энцефалитная инфекция содержится не только в крови животного, но и в их молоке.

Репелленты для кожи очень токсичны. Некоторые – да. Это касается средств с перметрином, так как они агрессивны и могут негативно отразиться на функциях нервных клеток человека. Однако такие средства хорошо отпугивают паразитов и их можно наносить на одежду. Для кожи лучше взять другое средство и использовать их в комплексе.

От инфекций спасет вакцина. Вакцина может обезопасить только от энцефалита, который в наших широтах получить от клещей почти невозможно, а вот от болезни Лайма вакцины не существует.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей.