В Украине начали закрывать трассы из-за сильных снегопадов: куда нельзя ехать

Украину с 27 января начало засыпать мокрым снегом и часть дорог стали абсолютно не проездными. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега и гололед 28 января. Часть трасс закрыли для проезда.
По прогнозам синоптиков, самая сложная ситуация будет в Одесской и Николаевской областях. Ожидается до 40 см снега и спасатели объявили самый высокий уровень опасности – красный. Также ухудшение погодных условий ждут в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает ТСН.
Из-за сильных снегопадов были введены временные ограничения движения транспортных средств в разных областях страны.
28 января возможно ограничение въезда в столицу крупногабаритного транспорта, так как на дорогах ожидается сильный снегопад и гололедица.
С 21.30 27 января введено ограничение для грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск), км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363.
На автодороге М-13 Кропивницкий –Платоново (трасса на Кишинев) ограничено движение всех видов транспорта.
Запрещено движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест), км 11+920 — км 308+000
М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 — км 58+682, км 58+925 — км 59+123
На трассе М-03 Киев-Харьков в направлении столицы ограничено движение для грузовиков
Сотрудники ГСЧС просят водителей воздержаться от дальних поездок в ближайшие сутки. В Минобразования посоветовали перевести учеников в самых сложных областях на дистанционное обучение.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали на февраль крепкие морозы и снегодожди.
А также рассказывали о том, что в Украине ожидается до 1 метра снега.
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