В Украине начали закрывать трассы из-за сильных снегопадов: куда нельзя ехать

В Украине закрыли несколько дорог из-за непогоды (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украину с 27 января начало засыпать мокрым снегом и часть дорог стали абсолютно не проездными. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега и гололед 28 января. Часть трасс закрыли для проезда.

По прогнозам синоптиков, самая сложная ситуация будет в Одесской и Николаевской областях. Ожидается до 40 см снега и спасатели объявили самый высокий уровень опасности – красный. Также ухудшение погодных условий ждут в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает ТСН.

Из-за сильных снегопадов были введены временные ограничения движения транспортных средств в разных областях страны.

Киев

28 января возможно ограничение въезда в столицу крупногабаритного транспорта, так как на дорогах ожидается сильный снегопад и гололедица.

Николаевская область

С 21.30 27 января введено ограничение для грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск), км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363.

На автодороге М-13 Кропивницкий –Платоново (трасса на Кишинев) ограничено движение всех видов транспорта.

Одесская область

Запрещено движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест), км 11+920 — км 308+000

М-16 Одесса — Кучурган (на г. Кишинев), км 0+000 — км 58+682, км 58+925 — км 59+123

Полтавская область

На трассе М-03 Киев-Харьков в направлении столицы ограничено движение для грузовиков

Также действуют ограничения на таких трассах:

на автодороге Н-24 Ульяновка — Николаев вблизи с. Александровка остановлено на обочине около 130 большегрузных автомобилей — проезд автотранспорта обеспечен;

остается ограничение движения в г. Одесса крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Парковка крупногабаритной техники определена в специально определенных местах на подъездах к г. Одесса;

на автодороге М-05 Киев — Одесса вблизи с. Ревова остановлено на обочине около 150 большегрузных автомобилей.

Сотрудники ГСЧС просят водителей воздержаться от дальних поездок в ближайшие сутки. В Минобразования посоветовали перевести учеников в самых сложных областях на дистанционное обучение.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали на февраль крепкие морозы и снегодожди.

А также рассказывали о том, что в Украине ожидается до 1 метра снега.