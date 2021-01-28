В Україні почали закривати траси через сильні снігопади: куди не можна їхати

Україну з 27 січня почало засипати мокрим снігом і частина доріг стали абсолютно не проїзними. Синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледь 28 січня. Частину трас закрили для проїзду.
За прогнозами синоптиків, найскладніша ситуація в Одеській і Миколаївській областях. Очікується до 40 см снігу та рятувальники оголосили найвищий рівень небезпеки – червоний. Також погіршення погодних умов очікують у Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє ТСН.
Через сильні снігопади були введені тимчасові обмеження руху транспортних засобів в різних областях країни.
28 січня можливо обмеження в'їзду у столицю великогабаритного транспорту, оскільки на дорогах очікується сильний снігопад і ожеледь.
З 21.30 27 січня введено обмеження для вантажних, великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів на дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв (через Вознесенськ), км 42+476 – км 110+140 км 113+678 – км 221+363.
На автодорозі М-13 Кропивницький-Платоново (траса на Кишинів) обмежено рух усіх видів транспорту.
Заборонено рух великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.
М-15 Одеса — Рені (на р. Бухарест), км 11+920 — 308 км+000
М-16 Одеса — Кучурган (на р. Кишинів), км 0+000 — км 58+682, км 58+925 — км 59+123
На трасі М-03 Київ-Харків в напрямку столиці обмежено рух для вантажівок
Співробітники ДСНС просять водіїв утриматися від дальніх поїздок в найближчу добу. У Міносвіти порадили перевести учнів в самих складних областях на дистанційне навчання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували на лютий міцні морози та снігодощі.
А також розповідали про те, що в Україні очікується до 1 метра снігу.
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