Снегодожди и крепкие морозы: синоптик дал прогноз на февраль

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет значительные морозы с обильными снегопадами в феврале, причем холода вернутся в страну уже в самом начале последнего месяца зимы.

Такой прогноз на февраль дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

По его словам, морозная погода усилится ближе к концу первой недели месяца, и на Севере и Востоке Украины столбики термометров покажут в ночное время около -13... -15 градусов, а днем ожидается около -5... -7 градусов.

После этого прогнозируется очередное потепление и даже оттепель, благодаря южным и юго-западным ветрам. Тепло ненадолго покажется в Украине 8-10 февраля.

Всю первую декаду февраля будет довольно облачно, так как вместе с морозами придут и снегопады. Синоптик отметил, что в этот период всего за неделю выпадет не более 10 сантиметров снега.

При этом Горбань обратил внимание на большую вероятность серьезных гололедов на дорогах 8-10 февраля, которые образуются за счет дождей со снегом, так называемых снегодождей.

Очередное похолодание, по словам народного синоптика, стоит ждать с начала второй декады, и 15-17 февраля морозы достигнут -13... -17 градусов ночью и -5... -7 градусов днем.

В период с 10 по 18 февраля осадков почти не будет, и только местами выпадет небольшой снег, не более 2-3 см.

С 18 февраля начнется стремительное потепление, рассказал знаток погоды. Он утверждает, что за два дня температурные качели качнутся от -15... -17 градусов мороза до +2... +3 градусов.

На 20-21 февраля ожидается небольшой снег с дождем, что снизит температуру до минусовой (около -5... -3 градусов ночью и -2... -1 градус днем).

В конце месяца прогнозируются сильные снегодожди и постоянные переходы температуры с плюсовой на минусовую и наоборот. Но, рассказал синоптик, завершится зима все же небольшими морозами.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об изменении погоды и рассказали о снегопадах, после чего вернутся морозы.

Напомним также, что недавно климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.