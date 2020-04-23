В Украине начали распылять антисептики с дронов: появилось видео

Коронавирус в Украине подтвердили 23 апреля у 7170 пациентов, а за сутки в стране был установлен антирекорд по количеству новых случаев инфицирования - 578. В Киеве и области зафиксировано наибольшее число больных COVID-19.

В столице решили перенять опыт Китая и стали проводить дезинфекцию крупных промышленных площадей с помощью специальных дронов. Подобные беспилотники широко применялись в Поднебесной во время борьбы с коронавирусом, и всего там было обработано почти 200 миллионов квадратных метров в 3 тысячах населенных пунктов таким способом.

В Украине также взяли "на вооружение" летающих борцов с заразой. А опробовали дрон в деле в Киеве - на территории единственного мусоросжигательного завода в Украине.

"Дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов - достаточно инновационное решение для Украины и Киева", - отметили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго" на странице в Facebook.

Протестировали новый способ дезинфекции территории с помощью беспилотников на заводе "Энергия" на улице Коллекторная (Левый берег, Дарницкий район, около озера Вырлица и Бортнической станции аэрации).

Дрон украинской компании DroneUA поднимал в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10-15 минут дезинфицировал территорию площадью до 20 тысяч "квадратов".

Видео: В Киеве провели дезинфекцию завода с помощью дрона

"На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадка приема транспорта у бункера", - отметил директор завода Сергей Крикун.

Завод "Энергия" утилизирует 25% мусора столицы, которое в результате сжигания превращается в тепловую энергию.

В Киеве начали проводить дезинфекцию заводов с помощью дронов (Фото: facebook.com/kyivteploenergo)

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве в Александровской больнице стали заканчиваться места для инфицированных COVID-19.