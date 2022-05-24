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В Украине начали новое движение "подразделения Байдена"

Фото: в Украине начали новое движение "подразделения Байдена" (Getty Imges)
Автор: Илона Свиридова

В сети появилась видеопародия на известные "Отряды Путина". В них российские пенсионеры несут чушь о России и "мировых" заговорах.

В Украине в ответ началось движение "подразделение Байдена".

В первом видео активисты сообщили: "Мы берем на себя обязательство бороться с этим негодяем Путиным и его сторонниками. Мы вместе с жителями киевской Троещины собрали 2 тысячи подписей и доставили петицию. После чего Финляндия и Швеция по сокращенной программе вступают в НАТО. Это - сюрприз! Путин, фашист, получи гранату! Финская водка, Nokia! Финляндия и Швеция - в НАТО! Мы любим Финляндию".

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Джозеф Байден