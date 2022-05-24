В Україні започаткували новий рух "підрозділи Байдена"

У першому відео активісти повідомили: "Ми беремо на себе зобов’язання боротися з цим негідником Путіним та його прибічниками. Ми разом з мешканцями київської Троєщини зібрали 2 тисячі підписів та доправили петицію. Після чого Фінляндія та Швеція по скороченій програмі вступають в НАТО. Це - сюрприз! Путін, фашист, отримай гранату! Фінська горілка, Nokia! Фінляндія та Швеція - в НАТО! Ми любимо Фінляндію".