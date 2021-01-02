В Украине началась кампания декларирования доходов: в НАПК сделали заявление

Декларация о доходах в Украине (фото: twitter.com/rpr_ua)

В Украине началась ежегодная кампания декларирования имущества и доходов граждан, которую предлагают проводить в упрощенном порядке. Она продлится до 31 марта.

Об этом сообщили на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В Агентстве отметили, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, украинцы снова могут подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в Реестре деклараций.

В НАПК также рассказали, как можно получить разъяснения для заполнения декларации. Для этого нужно:

обратиться к уполномоченным подразделениям/лицам по вопросам предотвращения коррупции в вашем учреждении за консультацией. Их контакты можно найти по этой ссылке на карте: https://nazk.gov.ua/uk/katalog-upovnovazhenyh

позвоните в контакт-центр НАПК по телефону +38 (044) 200-06-94. Консультации предоставляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

разъяснения по заполнению деклараций представлены в Базе знаний Агентства: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya (работает удобный поиск по ключевому слову)

техническую помощь относительно работы с Реестром можно получить, обратившись на электронную почту support@nazk.gov.ua или заполнив форму обратной связи на сайте НАПК.

Декларация об имущественном состоянии и доходах подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса лично (или уполномоченным на это лицом), либо высылается по почте с уведомлением о вручении и описью вложения, либо в электронной форме.

Напомним, что 1 января вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

Ранее мы рассказывали, что такое единоразовое декларирование, которое хочет внедрить Зеленский.