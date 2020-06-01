В Украине начал курсировать транспорт: чем можно поехать кроме поезда

Транспорт в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине начали курсировать электрички и автобусы между городами

В Украине с 1 июня 2020 года начался следующий этап ослабления карантина, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Между областями, районами и населенными пунктами начал курсировать транспорт.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, в Украине возобновлено сообщение пригородных электричек. Однако в некоторых областях, где остается высокое количество заболевших, транспорт пока запускать не стали.

"С 1 июня возобновили работу 439 пригородных электричек. Они курсируют в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской областях, а также частично в Хмельницкой. В этих же регионах по решению их областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запустили первые автобусные межобластные перевозки", - сообщил Криклий.

Пригородные электрички и автобусы не стали запускать в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. В Хмельницкой области разрешение дали на открытие транспорта только в двух направлениях: Жмеринка-Гречаны и Хмельницкий-Волочиск.

В большинстве областей Украины начал также курсировать пригородный транспорт, вышли на маршруты автобусы, которые подвозят жителей области к крупным городам.

Кроме того, как сообщили в Укрзализныце, с 1 июня открыта продажа на билеты в плацкартных вагонах. Будет реализовываться только половина мест, две в плацкарте и одна боковая.

Открыты такие направления:

98/97 Киев-Ковель – 10 вагонов

Киев-Константиновка – 3 вагона

Киев-Мариуполь- 1 вагон

Киев-Херсон – 6 вагонов

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", - сообщил в Укрзализныце.

Семьям, которые путешествуют вместе, будет разрешено ехать в одном купе или в одной плацкарте. Для этого им нужно будет обратиться к проводнику.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця попала в скандал в первый день работы после карантина.

А также рассказывали о том, что в Польшу через пункты пропуска на границе будут пускать не всех.

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Автор: Анна Шиканова