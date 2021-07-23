Где в Украине можно сделать тест на "Дельту": список

Где можно сделать тест

В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на "Дельту" могут проводить в лабораториях таких учреждений:

Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)

ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины" (на основе договора с АО "Фармак")

Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.

Что известно о штамме "Дельта"

Так, впервые штамм обнаружили осенью прошлого года в Индии.

"Дельта" остается недостаточно исследованным заболеванием, но, по предварительным оценкам, этот штамм у 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (британский разновидность вируса). Также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

В некоторых случаях инфекция также может поражать кишечник. Более того симптомы "Дельты" могут напоминать пищевое отравление, в частности понос и рвоту.