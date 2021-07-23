Де в Україні можна зробити тест на "Дельту": список

Де можна зробити тест

У МОЗ розповіли, що при наявності реагентів, тести на "Дельту" можуть проводити у лабораторіях таких установ:

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ);

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України" (на основі договору з АТ "Фармак");

Окрім того, такі аналізи можуть проводити і приватні лабораторії, які мають секвенатор.

Що відомо про штам "Дельта"

Так, вперше штам виявили восени минулого року в Індії.

"Дельта" залишається недостатньо дослідженим захворюванням, але, за попередніми оцінками, цей штам є у 1,6 раза заразнішим, ніж штам "Альфа" (британський різновид вірусу). Також у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше - до реанімації.

У деяких випадках інфекція також може вражати кишківник. Щобільше симптоми "Дельти" можуть нагадувати харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.