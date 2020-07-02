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В Украине можно бесплатно провериться на рак: какие услуги доступны

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Обследование для ранней диагностики онкозаболеваний украинцы могут получить бесплатно

В Украине можно бесплатно пройти обследования для ранней диагностики онкозаболеваний, самых распространенных среди населения. В Программу медицинских гарантий включены 6 инструментальных исследований, среди которых есть маммография и колоноскопия.

Для получения такой услуги бесплатно единственным условием является только наличие направления врача. Об этом по результатам брифинга 2 июля рассказали в Национальной службе здоровья Украины в Facebook.

Отмечается, что маммографию назначают пациенткам в возрасте от 40 лет, цистоскопию - пациентам старше 50 лет. Такие возрастные ограничения установлены в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом уровня заболеваемости онкопатологии населения всех возрастов.

Какие услуги могут получить пациенты бесплатно

  • проведение исследования с обеспечением анестезии при необходимости
  • гистологическое исследование взятого у пациента при обследовании материала при необходимости
  • анализ и описание результатов исследования

Что нужно для бесплатного обследования для ранней диагностики онкозаболеваний

  • обратиться к своему семейному или лечащего врача, который выпишет направление на обследование
  • выбрать медучреждение для прохождения исследования и обратиться к нему.

НСЗУ уже подписала контракты с 683 медучреждениями на оказание услуг по проведению инструментальных исследований для ранней диагностики онкозаболеваний. 34 из них - частные. За проведения обследований пациентов в апреле-мае медучреждениям выплатили 20 миллионов гривен.

Услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний у детей и взрослых по контракту с НСЗУ будут предоставлять 118 медицинских учреждений. 33 учреждения станут предоставлять услуги по диагностике и радиологическому лечению. 117 - по диагностике и химиотерапевтическому лечению.

Безвозмездная помощь пациенту с онкологией в рамках Программы медгарантий включает:

  • инструментальную и лабораторную диагностику
  • проведение хирургического вмешательства в условиях стационара
  • проведение радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях
  • лекарственные средства из Национального перечня, кроме те, которые закупаются централизованно
  • медицинский уход, пребывание и питание в больнице
  • психологическую поддержку.
  • Дополнительно пациент сможет бесплатно получить лекарства, централизованно закупаются за средства госбюджета по разным государственным программам.

Ранее онколог назвала кожные симптомы рака и рассказала, на что нужно обращать внимание.

Также мы писали о том, что украинские врачи назвали первые симптомы рака мозга и сообщили, кто в группе риска.

Автор: Владимир Костырин

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