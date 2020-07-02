В Украине можно бесплатно провериться на рак: какие услуги доступны

Обследование для ранней диагностики онкозаболеваний украинцы могут получить бесплатно
В Украине можно бесплатно пройти обследования для ранней диагностики онкозаболеваний, самых распространенных среди населения. В Программу медицинских гарантий включены 6 инструментальных исследований, среди которых есть маммография и колоноскопия.
Для получения такой услуги бесплатно единственным условием является только наличие направления врача. Об этом по результатам брифинга 2 июля рассказали в Национальной службе здоровья Украины в Facebook.
Отмечается, что маммографию назначают пациенткам в возрасте от 40 лет, цистоскопию - пациентам старше 50 лет. Такие возрастные ограничения установлены в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом уровня заболеваемости онкопатологии населения всех возрастов.
Какие услуги могут получить пациенты бесплатно
Что нужно для бесплатного обследования для ранней диагностики онкозаболеваний
НСЗУ уже подписала контракты с 683 медучреждениями на оказание услуг по проведению инструментальных исследований для ранней диагностики онкозаболеваний. 34 из них - частные. За проведения обследований пациентов в апреле-мае медучреждениям выплатили 20 миллионов гривен.
Услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний у детей и взрослых по контракту с НСЗУ будут предоставлять 118 медицинских учреждений. 33 учреждения станут предоставлять услуги по диагностике и радиологическому лечению. 117 - по диагностике и химиотерапевтическому лечению.
Безвозмездная помощь пациенту с онкологией в рамках Программы медгарантий включает:
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Автор: Владимир Костырин