В Україні можна безкоштовно обстежитися на рак: які послуги доступні

В Україні можна безкоштовно пройти обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань, найпоширеніших серед населення. До Програми медичних гарантій включені 6 інструментальних досліджень, серед яких є мамографія і колоноскопія.

Для отримання такої послуги безкоштовно єдиною умовою є лише наявність направлення лікаря. Про це за результатами брифінгу 2 липня розповіли у Національній службі охорони здоров'я України в Facebook.

Зазначається, що мамографію призначають пацієнткам у віці від 40 років, цистоскопію - пацієнтам старше 50 років. Такі вікові обмеження встановлені відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку.

Які послуги можуть отримати пацієнти безкоштовно

проведення дослідження із забезпеченням анестезії за потреби

гістологічне дослідження взятого у пацієнта при обстеженні матеріалу за потреби

аналіз та опис результатів дослідження

Що потрібно для безкоштовного обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань

звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження

вибрати медустанову для проходження дослідження і звернутися до нього

НСЗУ вже підписала контракти з 683 медичними установами на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 34 з них - приватні. За проведення обстежень пацієнтів у квітні-травні медустановам виплатили 20 мільйонів гривень.

Послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей і дорослих за контрактом з НСЗУ будуть надавати 118 медичних установ. 33 установи надаватимуть послуги з діагностики та радіологічного лікування. 117 - по діагностиці та хіміотерапевтичному лікуванні.

Безоплатна допомога пацієнту з онкологією в рамках Програми медгарантий включає:

інструментальну та лабораторну діагностику

проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару

проведення радіотерапії та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах

лікарські засоби з Національного переліку, крім тих, що закуповуються централізовано

медичний догляд, перебування та харчування в лікарні

психологічну підтримку

Додатково пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти держбюджету за різними державними програмами.

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