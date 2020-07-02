В Україні можна безкоштовно обстежитися на рак: які послуги доступні

Обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань українці можуть отримати безкоштовно
В Україні можна безкоштовно пройти обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань, найпоширеніших серед населення. До Програми медичних гарантій включені 6 інструментальних досліджень, серед яких є мамографія і колоноскопія.
Для отримання такої послуги безкоштовно єдиною умовою є лише наявність направлення лікаря. Про це за результатами брифінгу 2 липня розповіли у Національній службі охорони здоров'я України в Facebook.
Зазначається, що мамографію призначають пацієнткам у віці від 40 років, цистоскопію - пацієнтам старше 50 років. Такі вікові обмеження встановлені відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку.
Які послуги можуть отримати пацієнти безкоштовно
Що потрібно для безкоштовного обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань
НСЗУ вже підписала контракти з 683 медичними установами на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 34 з них - приватні. За проведення обстежень пацієнтів у квітні-травні медустановам виплатили 20 мільйонів гривень.
Послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей і дорослих за контрактом з НСЗУ будуть надавати 118 медичних установ. 33 установи надаватимуть послуги з діагностики та радіологічного лікування. 117 - по діагностиці та хіміотерапевтичному лікуванні.
Безоплатна допомога пацієнту з онкологією в рамках Програми медгарантий включає:
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Автор: Володимир Костирін