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В Україні можна безкоштовно обстежитися на рак: які послуги доступні

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Обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань українці можуть отримати безкоштовно

В Україні можна безкоштовно пройти обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань, найпоширеніших серед населення. До Програми медичних гарантій включені 6 інструментальних досліджень, серед яких є мамографія і колоноскопія.

Для отримання такої послуги безкоштовно єдиною умовою є лише наявність направлення лікаря. Про це за результатами брифінгу 2 липня розповіли у Національній службі охорони здоров'я України в Facebook.

Зазначається, що мамографію призначають пацієнткам у віці від 40 років, цистоскопію - пацієнтам старше 50 років. Такі вікові обмеження встановлені відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку.

Які послуги можуть отримати пацієнти безкоштовно

  • проведення дослідження із забезпеченням анестезії за потреби
  • гістологічне дослідження взятого у пацієнта при обстеженні матеріалу за потреби
  • аналіз та опис результатів дослідження

Що потрібно для безкоштовного обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань

  • звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження
  • вибрати медустанову для проходження дослідження і звернутися до нього

НСЗУ вже підписала контракти з 683 медичними установами на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 34 з них - приватні. За проведення обстежень пацієнтів у квітні-травні медустановам виплатили 20 мільйонів гривень.

Послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей і дорослих за контрактом з НСЗУ будуть надавати 118 медичних установ. 33 установи надаватимуть послуги з діагностики та радіологічного лікування. 117 - по діагностиці та хіміотерапевтичному лікуванні.

Безоплатна допомога пацієнту з онкологією в рамках Програми медгарантий включає:

  • інструментальну та лабораторну діагностику
  • проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару
  • проведення радіотерапії та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах
  • лікарські засоби з Національного переліку, крім тих, що закуповуються централізовано
  • медичний догляд, перебування та харчування в лікарні
  • психологічну підтримку
  • Додатково пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти держбюджету за різними державними програмами.

Раніше онколог назвала шкірні симптоми раку і розповіла, на що потрібно звертати увагу.

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Автор: Володимир Костирін

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