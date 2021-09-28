Циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен: раскрыта схема

Как мошенница выманила деньги

Так, инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, где жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В частности, в его двор зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.

По данному факту следователем полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас полицейские пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь его к юридической ответственности.

Как не попасть на крючок к мошенникам

Чтобы не случались такие ситуации, в полиции советуют:

не впускать чужих в свои дома;

не общаться с незнакомцами, особенно когда вам предлагают "снять порчу";

при малейшем подозрении - сообщайте правоохранителям.

Также в стране не проводят замены денег "старые на новые", тем более дома, а лица, которые навязчиво предлагают "снять порчу", это – мошенники.