Циничные мошенники выманили у пенсионера полмиллиона гривен: раскрыта схема

В Полтавской области мошенница обманула пенсионера более чем на пол миллиона гривен. В частности, она выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Так, инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, где жертвой мошенницы стал 73-летний житель города Хорол, Лубенского района. В частности, в его двор зашла неизвестная женщина, которая под предлогом снятия порчи, выманила у него около 600 тысяч гривен.
По данному факту следователем полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, сейчас полицейские пытаются установить лицо, причастное к преступлению и привлечь его к юридической ответственности.
Чтобы не случались такие ситуации, в полиции советуют:
Также в стране не проводят замены денег "старые на новые", тем более дома, а лица, которые навязчиво предлагают "снять порчу", это – мошенники.
Ранее мы сообщали, как отличить поддельные гривны от настоящих. На каждой купюре не менее 20 защит.
Также мы писали, что украинская актриса стала жертвой мошенника.