Цинічні шахраї виманили у пенсіонера півмільйона гривень: розкрита схема

Як шахрайка виманила гроші

Так, інцидент стався в неділю, 26 вересня, де жертвою шахрайки став 73-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району. Зокрема, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, видурила у нього близько 600 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Окрім того, зараз поліцейські намагаються встановити особу, причетну до злочину та притягнути її до юридичної відповідальності.

Як не потрапити на гачок до шахраїв

Щоб не траплялися такі ситуації, у поліції радять:

не впускати чужих до своїх осель;

не спілкуватися з незнайомцями, особливо коли вам пропонують "зняти порчі";

при найменшій підозрі - повідомляйте правоохоронців.

Також у державі не проводять заміни грошей "старі на нові", тим паче вдома, а особи, які нав’язливо пропонують "зняти порчу", це – шахраї.