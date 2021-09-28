Цинічні шахраї виманили у пенсіонера півмільйона гривень: розкрита схема

У Полтавській області шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень. Зокрема, вона видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей.
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
Так, інцидент стався в неділю, 26 вересня, де жертвою шахрайки став 73-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району. Зокрема, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, видурила у нього близько 600 тисяч гривень.
За цим фактом слідчим поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Окрім того, зараз поліцейські намагаються встановити особу, причетну до злочину та притягнути її до юридичної відповідальності.
Щоб не траплялися такі ситуації, у поліції радять:
Також у державі не проводять заміни грошей "старі на нові", тим паче вдома, а особи, які нав’язливо пропонують "зняти порчу", це – шахраї.
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