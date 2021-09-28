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Цинічні шахраї виманили у пенсіонера півмільйона гривень: розкрита схема

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Полтавська область, Вівторок 28 вересня 2021 16:58
Цинічні шахраї виманили у пенсіонера півмільйона гривень: розкрита схема Шахраї обманули пенсіонера (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтавській області шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень. Зокрема, вона видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Як шахрайка виманила гроші

Так, інцидент стався в неділю, 26 вересня, де жертвою шахрайки став 73-річний мешканець міста Хорол, Лубенського району. Зокрема, до його подвір'я зайшла невідома жінка, яка, під приводом зняття порчі, видурила у нього близько 600 тисяч гривень.

За цим фактом слідчим поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Окрім того, зараз поліцейські намагаються встановити особу, причетну до злочину та притягнути її до юридичної відповідальності.

Як не потрапити на гачок до шахраїв

Щоб не траплялися такі ситуації, у поліції радять:

  • не впускати чужих до своїх осель;
  • не спілкуватися з незнайомцями, особливо коли вам пропонують "зняти порчі";
  • при найменшій підозрі - повідомляйте правоохоронців.

Також у державі не проводять заміни грошей "старі на нові", тим паче вдома, а особи, які нав’язливо пропонують "зняти порчу", це – шахраї.

Раніше ми повідомляли, як відрізнити підроблені гривні від справжніх. На кожній купюрі не менше 20 захистів.

Також ми писали, що українська актриса стала жертвою шахрая.

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Схеми шахраїв
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