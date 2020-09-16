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В Украине могут запретить российскую картошку: в чем причина

Среда 16 сентября 2020 22:28
В Украине могут запретить российскую картошку: в чем причина
Украина может ввести эмбарго на картошку из России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине планируют ввести эмбарго на импорт картофеля из РФ

В Украине планируют запретить ввоз на территорию страны российской картошки, чтобы защитить отечественных фермеров в ситуации, когда в начале года импортировали рекордное количество картофеля из-за неурожая в 2019-м.

О намерениях ввести эмбарго на импорт в Украину картофеля из РФ заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в своем Facebook.

Чиновник отметил, что подобные платы были озвучены в ходе заседания рабочей группы по развитию картофелеводства, во время которого обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля.

"Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - сообщил заместитель министра.

В ведомстве считают, что ограничения на ввоз в страну популярного овоща из Российской Федерации помогут защитить украинских фермеров.

В то же время в комментариях к публикации пользователи сети скептически высказываются относительно инициативы.

  • Запрет завоза с РФ ничего не изменит, надо закрыть Беларусь, так как российский картофель идет в основном через Беларусь + Беларусь завалит рынки дешевым картофелем низкого качества, который потянет вниз цену на картофель товарный первого сорта отечественного производства.
  • Как вообще может возникать вопрос покупать или нет российский картофель? Ну вот как? Украина что, не выращивает сама? Не делает этого дешевле? Аграрная сверхдержава...

Напомним, что в Украине обвалились цены на картошку на 25%. Это произошло потому, что фермеры после неудачного по урожаю прошлого года увеличили объемы полей, на которых выращивают популярный овощ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области фермеры призывают власть компенсировать убытки в связи с засухой.

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Новости Украины Жизнь фермерствоимпорт продуктовМинистерство экономического развития и торговли
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