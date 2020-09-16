В Украине могут запретить российскую картошку: в чем причина

В Украине планируют ввести эмбарго на импорт картофеля из РФ
В Украине планируют запретить ввоз на территорию страны российской картошки, чтобы защитить отечественных фермеров в ситуации, когда в начале года импортировали рекордное количество картофеля из-за неурожая в 2019-м.
О намерениях ввести эмбарго на импорт в Украину картофеля из РФ заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в своем Facebook.
Чиновник отметил, что подобные платы были озвучены в ходе заседания рабочей группы по развитию картофелеводства, во время которого обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля.
"Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - сообщил заместитель министра.
В ведомстве считают, что ограничения на ввоз в страну популярного овоща из Российской Федерации помогут защитить украинских фермеров.
В то же время в комментариях к публикации пользователи сети скептически высказываются относительно инициативы.
Напомним, что в Украине обвалились цены на картошку на 25%. Это произошло потому, что фермеры после неудачного по урожаю прошлого года увеличили объемы полей, на которых выращивают популярный овощ.
Ранее сообщалось, что в Одесской области фермеры призывают власть компенсировать убытки в связи с засухой.