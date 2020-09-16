В Украине могут запретить российскую картошку: в чем причина

Украина может ввести эмбарго на картошку из России (коллаж РБК-Украина)

В Украине планируют ввести эмбарго на импорт картофеля из РФ

В Украине планируют запретить ввоз на территорию страны российской картошки, чтобы защитить отечественных фермеров в ситуации, когда в начале года импортировали рекордное количество картофеля из-за неурожая в 2019-м.

О намерениях ввести эмбарго на импорт в Украину картофеля из РФ заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил в своем Facebook.

Чиновник отметил, что подобные платы были озвучены в ходе заседания рабочей группы по развитию картофелеводства, во время которого обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля.

"Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - сообщил заместитель министра.

В ведомстве считают, что ограничения на ввоз в страну популярного овоща из Российской Федерации помогут защитить украинских фермеров.

В то же время в комментариях к публикации пользователи сети скептически высказываются относительно инициативы.

Запрет завоза с РФ ничего не изменит, надо закрыть Беларусь, так как российский картофель идет в основном через Беларусь + Беларусь завалит рынки дешевым картофелем низкого качества, который потянет вниз цену на картофель товарный первого сорта отечественного производства.

Как вообще может возникать вопрос покупать или нет российский картофель? Ну вот как? Украина что, не выращивает сама? Не делает этого дешевле? Аграрная сверхдержава...

Напомним, что в Украине обвалились цены на картошку на 25%. Это произошло потому, что фермеры после неудачного по урожаю прошлого года увеличили объемы полей, на которых выращивают популярный овощ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области фермеры призывают власть компенсировать убытки в связи с засухой.