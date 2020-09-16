В Україні можуть заборонити російську картоплю: в чому причина

Україна може ввести ембарго на картоплю з Росії (колаж РБК-Україна)

В Україні планують ввести ембарго на імпорт картоплі з РФ

В Україні планують заборонити ввезення на територію країни російської картоплі, щоб захистити вітчизняних фермерів у ситуації, коли на початку року імпортували рекордну кількість картоплі через неврожай у 2019-му.

Про наміри запровадити ембарго на імпорт до України картоплі з РФ заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив у своєму Facebook.

Чиновник зазначив, що подібні плати були озвучені в ході засідання робочої групи з розвитку картоплярства, під час якого обговорили інструменти підтримки вітчизняної переробки картоплі.

"Заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, запровадження державної підтримки переробки - деякі з інструментів, що будуть застосовані", - повідомив заступник міністра.

У відомстві вважають, що обмеження на ввезення в країну популярного овоча з Російської Федерації допоможуть захистити українських фермерів.

Разом з тим у коментарях до публікації користувачі мережі скептично висловлюються щодо ініціативи.

Заборона завезення з РФ нічого не змінить, треба закрити Білорусь, бо російська картопля йде в основному через Білорусь + Білорусь завалить ринки дешевою картоплею низької якості, що потягне вниз ціну на картоплю товарну першого сорту вітчизняного виробництва.

Як взагалі може виникати питання купувати чи ні російську картоплю? Ну от як? Україна що, не вирощує сама? Не робить цього дешевше? Аграрна наддержава...

Нагадаємо, що в Україні обвалилися ціни на картоплю на 25%. Це сталося тому, що фермери після невдалого по урожаю минулого року збільшили обсяги полів, на яких вирощують популярний овоч.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області фермери закликають владу компенсувати збитки у зв'язку з посухою.