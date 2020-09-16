В Україні можуть заборонити російську картоплю: в чому причина

В Україні планують ввести ембарго на імпорт картоплі з РФ
В Україні планують заборонити ввезення на територію країни російської картоплі, щоб захистити вітчизняних фермерів у ситуації, коли на початку року імпортували рекордну кількість картоплі через неврожай у 2019-му.
Про наміри запровадити ембарго на імпорт до України картоплі з РФ заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький заявив у своєму Facebook.
Чиновник зазначив, що подібні плати були озвучені в ході засідання робочої групи з розвитку картоплярства, під час якого обговорили інструменти підтримки вітчизняної переробки картоплі.
"Заборона імпорту картоплі з РФ, консультації фітосанітарної служби, запровадження державної підтримки переробки - деякі з інструментів, що будуть застосовані", - повідомив заступник міністра.
У відомстві вважають, що обмеження на ввезення в країну популярного овоча з Російської Федерації допоможуть захистити українських фермерів.
Разом з тим у коментарях до публікації користувачі мережі скептично висловлюються щодо ініціативи.
Нагадаємо, що в Україні обвалилися ціни на картоплю на 25%. Це сталося тому, що фермери після невдалого по урожаю минулого року збільшили обсяги полів, на яких вирощують популярний овоч.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області фермери закликають владу компенсувати збитки у зв'язку з посухою.