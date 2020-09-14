В Одесской области фермеры призывают власть компенсировать убытки в связи с засухой

Фото: в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых (УНИАН)

Фермеры готовятся к акциям протеста и перекрытию дорог

Фермеры Килийского района Одесской области готовятся к акциям протеста и перекрытию дорог в связи с отсутствием какой-либо государственной поддержки в связи с засухой, которая продолжается в регионе второй год.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Всеукраинского конгресса фермеров.

Представитель инициативной группы Александр Пересудько отмечает, что аграрии области доведены до отчаяния и без помощи Кабмина не спасут бизнес.

"Чтобы посеяться год назад, мы взяли кредиты на удобрения, семена, солярку. Все имущество сейчас заложено еще с прошлого года. На нас никто не обращает внимание. К нам приезжали все: и Тарас Высоцкий (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, - ред.), трижды был сам министр и губернатор, но результата нет. Приезжают и рассказывают, что нет схемы платить", - говорит фермер.

По словам аграриев, чиновники Кабмина пообещали им подготовить программу о компенсации агрострахования. В теории страхование должно было стоить 300-400 грн за гектар, а 50% фермерам должны компенсировать.

В настоящий момент в регионе уже погибли от 80% до 100% озимых, продолжают гибнуть ярые культуры. Хозяйства лишились подсолнечника, проса, кукурузы.

Глава ассоциации фермеров Бесарабии Алла Стоянова называет ситуацию катастрофической.

"Засуха была с 2019 года. Еще в 2018 году аграрии зашли в кредиты для посевной кампании в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса, в 2020 году станут на ноги, но попали в ловушку: выложились по полной, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, аренду пайщикам платить не с чего, налоги - не с чего", - отмечает она.

Ситуация критическая не только для аграриев, но и для всего региона: здесь фермерские хозяйства являются бюджетообразующими. Без налоговых поступлений, все работники социальной сферы могут остаться без зарплат и соцвыплат.

"Правительство знает о нашей беде - были акции протестов. Возможность помочь у правительства есть, но не хватает понимания, как они могут помочь. Компенсация - замечательный механизм, но на сегодня Торговая палата не признает засуху форс-мажором. Без реальной финподдержки аграрии не выживут. Есть частное страхование, но оно очень дорогое. Если бы был инструмент компенсации страхового платежа - уверена, аграрии бы им воспользовались", - добавляет Стоянова.

Необходимость введения страхового платежа подтверждает и глава Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник. Он подчеркивает, для решения проблемы бессарабских фермеров, власти должны действовать комплексно.

"Без компенсации из резервного фонда за потерянный урожай в этом году в регионе будет беда. Должна быть масштабная программа орошения, именно государственная, потому что частный бизнес не потянет ее восстановить. Нужно, чтобы фермеры научились пользоваться страховыми продуктами. Будем требовать компенсацию страхового платежа, как это действует в ЕС", - заявил Иван Слободяник.

Всеукраинский конгресс фермеров призывает аграриев объединяться и выработать единую позицию, чтобы требовать от государства принятия конкретных мер по поддержке фермеров не только Бессарабии, но и других регионах Украины, пострадавших от засухи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Он хочет распространить действие программы на фермеров, пострадавших от засухи.