В Украине могут вернуть жесткий карантин

Карантин в Украине с жесткими ограничениями могут снова вернуть. Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, "красная зона" будет по всей стране. Это означает, что закроются все учебные заведения, остановится общественный транспорт, закроются ТЦ и магазины. На такой шаг может пойти Кабинет министров, чтобы сдержать рост заболеваемости. Об этом сообщается в материале РБК-Украина.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной" зоны для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации – главный приоритет правительства", – сообщили в Минздраве.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2551 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской области.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине с начала пандемии составляет 143 030. Выздоровели уже 64 703 (+1 157) человек. Умерли 2 979 (+45). Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Мы писали, что с 7 сентября в Украине начало действовать новое правило деления страны на карантинные зоны. Теперь по решению Кабинета министров к "красной зоне" отнесли такие административно-территориальные единицы.

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский, Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

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