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В Украине могут усилить карантин 13 сентября: где ситуация самая сложная

Автор: Светлана Мащенко

Карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября до "желтой" зоны, и наихудшая ситуация в трех областях, еще четыре региона в зоне риска.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Сегодня страна приближается к "желтой" зоне, но о переходе в "оранжевую" и "красную" зоны говорить рано", - утверждает Радуцкий.

Самая сложная ситуация в:

  • Черновицкой
  • Львовской
  • Винницкой областях

Здесь зафиксировано превышение норм епидпоказателей. В Луганской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях также динамика уровня госпитализации превышает нормы.

Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне?

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания;
  • заполняемость кинозалов и других учреждений культуры - не более 50%;
  • спортзалы могут работать при условии - не более 1 человека на 10 кв. м.

Что касается школ, они смогут работать в "желтых" и "оранжевых" зонах, если вакцинировано не менее 80% персонала (это касается всех сотрудников, а не только учителей).

При этом педагогический совет может принимать решение о частично дистанционной работе.

Когда Украина может перейти в "красную" зону карантина?

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, такой сценарий предполагается не раньше ноября.

Ранее мы писали, как будет работать транспорт в "желтой" зоне карантина.

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Михаил РадуцкийКарантин