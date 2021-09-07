В Украине могут усилить карантин 13 сентября: где ситуация самая сложная

"Сегодня страна приближается к "желтой" зоне, но о переходе в "оранжевую" и "красную" зоны говорить рано", - утверждает Радуцкий.

Самая сложная ситуация в:

Черновицкой

Львовской

Винницкой областях

Здесь зафиксировано превышение норм епидпоказателей. В Луганской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях также динамика уровня госпитализации превышает нормы.

Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне?

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания;

заполняемость кинозалов и других учреждений культуры - не более 50%;

спортзалы могут работать при условии - не более 1 человека на 10 кв. м.

Что касается школ, они смогут работать в "желтых" и "оранжевых" зонах, если вакцинировано не менее 80% персонала (это касается всех сотрудников, а не только учителей).

При этом педагогический совет может принимать решение о частично дистанционной работе.

Когда Украина может перейти в "красную" зону карантина?

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, такой сценарий предполагается не раньше ноября.