В Україні можуть посилити карантин 13 вересня: де ситуація найскладніша

Карантин в Україні можуть посилити вже з понеділка, 13 вересня до "жовтої" зони, і найгірша ситуація в трьох областях, ще чотири регіони в зоні ризику.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"Сьогодні країна наближається до "жовтої" зони, але про перехід до "помаранчевої" та "червоної" зони говорити зарано", - стверджує Радуцький.
Тут зафіксовано перевищення норм епідемпоказників. У Луганській, Львівській, Рівненській і Полтавській областях також динаміка рівня госпіталізації перевищує норми.
Що стосується шкіл, вони зможуть працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу (це стосується всіх співробітників, а не тільки вчителів).
При цьому педагогічна рада може приймати рішення про частково дистанційну роботу.
За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, такий сценарій передбачається не раніше листопада.
Раніше ми писали, як буде працювати транспорт в "жовтій" зоні карантину.