В Україні можуть посилити карантин 13 вересня: де ситуація найскладніша

"Сьогодні країна наближається до "жовтої" зони, але про перехід до "помаранчевої" та "червоної" зони говорити зарано", - стверджує Радуцький.

Найскладніша ситуація в:

Чернівецькій

Львівській

Вінницькій областях

Тут зафіксовано перевищення норм епідемпоказників. У Луганській, Львівській, Рівненській і Полтавській областях також динаміка рівня госпіталізації перевищує норми.

Які обмеження діятимуть в "жовтій" зоні?

проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі;

заповнюваність кінозалів та інших закладів культури - не більше 50%;

спортзали можуть працювати за умови - не більше 1 особи на 10 кв. метрів.

Що стосується шкіл, вони зможуть працювати у "жовтих" та "помаранчевих" зонах, якщо вакциновано щонайменше 80% персоналу (це стосується всіх співробітників, а не тільки вчителів).

При цьому педагогічна рада може приймати рішення про частково дистанційну роботу.

Коли Україна може перейти до "червоної" зони карантину?

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, такий сценарій передбачається не раніше листопада.