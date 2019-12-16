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В Украине могут разрешить двойное гражданство: что нужно знать

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 22:39
В Украине могут разрешить двойное гражданство: что нужно знать
Гражданство в Украине (фото: РБК-Украина)

Для получения другого гражданства не обязательно будет сдавать украинский паспорт

Двойное гражданство в Украине станет возможным. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк в интервью "Европейской правде". По его словам, в нашей стране разрешат иметь два паспорта, но "единое гражданство" останется в Конституции.

"Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - сообщил Соколюк.

Но все же некоторые ограничения с паспортами будут и это будет касаться российских документов.

"Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор", - объяснил Соколюк.

По словам чиновника, эта программа сделана для стимуляции возвращения мигрантов в Украину.

"Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: "Приезжайте в Украину". Сейчас в мире в небольшом перечне стран является, по разным оценкам, от 5 до 150 миллионов этнических украинцев, или рожденных в Украине, или их родители родились в Украине. Многие из них знают украинский. Их интеграция в общество будет простой", - резюмировал глава Государственной миграционной службы.

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