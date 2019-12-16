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В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: що потрібно знати

STYLERЖиття    16.12.2019 - 22:39
В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: що потрібно знати
Громадянство в Україні (фото: РБК-Україна)

Для отримання іншого громадянства не обов'язково буде складати український паспорт

Подвійне громадянство в Україні стане можливим. Про це повідомив голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк в інтерв'ю "Європейської правді". За його словами, в нашій країні дозволять мати два паспорти, але "єдине громадянство" залишиться в Конституції.

"Зараз визначається, як буде оформлена нова процедура, але дещо вже зрозуміло. Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми і далі будемо сприймати людей як громадян України, незважаючи на те, мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не будемо вимагати виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - повідомив Соколюк.

Але все ж деякі обмеження з паспортами і це буде стосуватися російських документів.

"Будуть деякі обмеження щодо країн міграційного ризику, до яких належить і держава-агресор", - пояснив Соколюк.

За словами чиновника, ця програма зроблена для стимуляції повернення мігрантів в Україну.

"Подвійне громадянство - це в деякому роді програма імміграції в Україну. Ми втрачаємо населення, дуже багато втратили економічних мігрантів. А тому повинні запропонувати певним категоріям мігрантів: "Приїжджайте в Україну". Зараз у світі в невеликому переліку країн є, за різними оцінками, від 5 до 150 мільйонів етнічних українців, або народжених в Україні, або їх батьки народилися в Україні. Багато з них знають українську. Їх інтеграція в суспільство буде простою", - резюмував голова Державної міграційної служби.

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