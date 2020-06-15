В Украине могут повысить прожиточный минимум и зарплаты

В Украине собираются повысить прожиточный минимум и минимальные зарплаты. На данный момент минимальный прожиточный минимум составляет 2027 гривен, а минимальная зарплата – 4723 гривны.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, реальная стоимость прожиточного минимума в Украине сейчас – свыше 4 тысяч гривен. Она прогнозирует увеличение минимальной заработной платы во втором полугодии на 500 гривен. Об этом пишет издание Vesti.

По словам Лазебной, то, что сейчас называется минимальным прожиточным минимумом – это фактически уровень выживания.

"Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения. Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом", - отметила министр.

Она добавила, что в настоящее время реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4200-4300 гривен и в следующем году нужно стремиться к тому, чтобы он был зафиксирован в бюджете на таком уровне.

"Мы должны определиться, как мы будем достигать этот стандарт. Главное – честно показать реальный прожиточный и не вводит в заблуждение людей", - объяснила Лазебная и добавила, что повышать также нужно и минимальную заработную плату в Украине.

Министерство финансов и Министерство экономики уже проводят расчеты, какой именно должна быть минимальная зарплата в стране.

"То, что она вырастет не на 500 гривен, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - объяснила министр.

Стоит отметить, что в 2020 году в Украине еще два раза будут повышать минимальные прожиточные минимумы. С 1 июля минимальный прожиточный минимум составит 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, каким категориям украинцев стоит ожидать увеличения выплат с 1 июля 2020 года.

А также рассказывали о том, что в Украине резко снизилась средняя зарплата.