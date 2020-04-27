В Украине могут открыть продуктовые рынки: названа дата и условия

В Украине могут открыть продуктовые рынки (Фото: РБК-Украина)

В Украине могут разрешить работу продуктовых рынков уже в конце апреля

Коронавирус в Украине и введенный карантин из-за пандемии привели к тому, что продуктовые рынки закрыли. Однако это вызвало массовые протесты среди предпринимателей, так как уже закупленные товары начали портиться, а люди остались без доходов.

Городские власти обратились к правительству с просьбой пересмотреть запрет на работу рынков и смягчить карантинные ограничения. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос о работе рынков. Однако в правительстве планируют разработать новый формат рынков и придумать механизм штрафов за нарушение требований.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

На данный момент в правительстве разрабатывают возможность открытия 280 рынков по всей Украине, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Вопрос об открытии рынков будет рассмотрен на заседании Кабинета министров уже в среду, 29 апреля.

"Речь идет про открытие более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать при соблюдении жестких санитарных норм. Этот список может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить соответствующие условия работы. За нарушение требований будет установлена ответственность, до закрытия рынков на определенный период", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось заявление о запуске поездов и ценах на билеты.