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В Україні можуть відкрити продуктові ринки: названа дата та умови

STYLERЖиття    27.04.2020 - 15:06
В Україні можуть відкрити продуктові ринки: названа дата та умови
В Україні можуть відкрити продуктові ринки (Фото: РБК-Україна)

В Україні можуть дозволити роботу продуктових ринків вже в кінці квітня

Коронавірус в Україні та введений карантин через пандемію призвели до того, що продуктові ринки закрили. Однак це викликало масові протести серед підприємців, оскільки вже закуплені товари почали псуватися, а люди залишилися без доходів.

Міська влада звернулася до уряду з проханням переглянути заборону на роботу ринків і пом'якшити карантинні обмеження. Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто питання про роботу ринків. Однак в уряді планують розробити новий формат ринків і придумати механізм штрафів за порушення вимог.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і дозволимо відкрити. Треба вчитися жити та працювати в нових умовах", - сказав президент України Володимир Зеленський.

На цей момент в уряді розробляють можливість відкриття 280 ринків по всій Україні, які забезпечують продуктами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.

Питання про відкриття ринків буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів в середу, 29 квітня.

"Мова йде про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати при дотриманні жорстких санітарних норм. Цей список може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити відповідні умови роботи. За порушення вимог буде встановлено відповідальність, до закриття ринків на певний період", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилася заява про запуск поїздів і ціни на квитки.

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