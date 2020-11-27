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В Украине могут отказаться от жесткого локдауна: Ляшко назвал условие

Автор: Владимир Костырин

В Минздраве объяснили, как можно избежать ужесточения карантина

В Украине могут отказаться от введения жесткого локдауна, если уровень заболеваемости COVID-19 удастся снизить в течение трех недель.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо четко придерживаться установленных правил и следовать рекомендациям о противодействии распространению коронавируса.

"Я еще раз подчеркиваю: ваша и наша главная задача - придерживаться противоэпидемических норм. Носите маски на лице, придерживайтесь социальной дистанции, тогда не надо будет вводить никаких жестких локдаунов", - заявил Ляшко.

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Также заместитель министра рассказал, что согласно прогнозам, если люди будут соблюдать масочный режим в течение трех недель, уровень и количество случаев COVID-19 "снизится в разы". И тогда система здравоохранения будет справляться со всеми случаями заболеваний.

Ляшко отметил, что оценить эффективность карантина выходного дня можно будет через неделю, когда Минздрав обнародует полностью всю статистику: что было, что прогнозировалось, какие результаты.

"Сегодня нам надо пройти следующие выходные так, как там прописано - не нарушать карантинные ограничения и не становиться хитрее кого-то. Это ответственность всех, в том числе и социальная ответственность бизнеса", - заявил он.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, каких результатов ожидают от карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предложила радикальные меры для остановки COVID-19 в Украине.

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